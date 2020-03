Coronavirus, impegno questore Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 5 MAR - "Noi, anche se non abbiamo competenze di tipo sanitario, siamo chiamati a svolgere un ruolo anche in relazione a questa problematica. Lo faremo con il massimo impegno a tutela della collettività". Lo ha detto il nuovo questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, che, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione del suo insediamento nella Sala conferenze del Centro polifunzionale di Polizia di Stato, ha affrontato anche il tema Coronavirus. "Sono un uomo del Sud - ha detto poi il nuovo questore - sono siciliano e ho lavorato sempre, tranne una breve parentesi a Perugia, tra la Sicilia e la Calabria, realtà, dunque, che conosco e che affronterò con grande entusiasmo". "Chiaramente - ha aggiunto Finocchiaro - la realtà di Catanzaro devo approfondirla e lo farò. È una realtà interessante, stimolante e importante nella quale mi impegnerò al massimo delle mie capacità e possibilità.

Sicuramente con l'impegno e la collaborazione di tutti".