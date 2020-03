Regione Calabria, nuovo caso coronavirus

(ANSA) - CATANZARO, 4 MAR - Un 67enne residente a Catanzaro "è risultato positivo al Coronavirus effettuato all'Ospedale Pugliese dove è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo". Lo dice il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, riferendo che "il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta 'zona rossa'". Il campione per il test di conferma è stato inviato all'Iss. Intanto la Regione censisce la disponibilità nelle strutture territoriali. "Abbiamo posti letto a sufficienza considerato che l'80% di questa patologia evolve come una semplice normale influenza, il 15% si risolve con qualche ausilio, e solo il 5% ha bisogno di cure intensive.

Abbiamo 11 terapie intensive tra i 7 spoke e i 4 hub. Nelle pneumologie i posti letto sono 68; 80 quelli delle malattie infettive", dice il dg del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro. Le persone in isolamento sono 61. Eseguiti 41 tamponi. In corso alcuni test.