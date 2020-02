Tenta rapina e ruba cellulare,arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 FEB - Ha tentato di strappare la borsa ad una donna per poi colpirla al volto e impossessarsi del cellulare che aveva in mano, dopodiché si è allontanato. Un cittadino extracomunitario di 39 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato e poi arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria con l'accusa di rapina aggravata.

L'uomo è risultato privo di documenti di identità e presente in Italia in posizione irregolare. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti il trentanovenne ha bloccato la vittima alle spalle con l'intenzione di rubarle la borsa ma, non riuscendo nell'intento, si è impadronito del telefono cellulare. I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno immediatamente iniziato a raccogliere elementi utili all'individuazione dell'autore del reato, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ed avviando le attività di ricerca. L'uomo è stato individuato e immediatamente bloccato.