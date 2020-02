Coronavirus: caso sospetto in Calabria, esito test negativo

Ha dato esito negativo il primo test eseguito nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sulla donna di 37 anni di Campo Calabro per la quale era sorto il sospetto, essendo affetta da alterazione febbrile e che aveva trascorso di recente un periodo in Veneto, potesse essere affetta da Coronavirus.

La 37enne, comunque, resta ricoverata nel reparto di Malattie infettive in attesa di un secondo test, che sarà effettuato, come da protocollo, secondo quanto informa un comunicato dell'ospedale, a distanza di 24 ore dal primo.