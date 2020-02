"Ambulatorio solidale" Bcc Montepaone

(ANSA) - MONTEPAONE (CATANZARO), 22 FEB - La Banca di credito cooperativo di Montepaone ha lanciato, insieme all'Associazione "Salus e Virtus", un'iniziativa di medicina sociale lanciando un "Ambulatorio solidale", inaugurato oggi. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Montepaone, Mario Migliarese.

La struttura, realizzata in locali di proprietà della stessa banca, verrà gestita da un'associazione costituita da medici in pensione, che, volontariamente, offriranno prestazioni sanitarie gratuite per le persone meno abbienti.

"Salus e Virtus - ha detto il presidente dell'associazione, Giuseppe Messina - è nata tre anni fa offrendo un servizio di odontoiatria sociale. Il percorso si è arricchito con la volontà di realizzare un Ambulatorio sociale, dove specialisti di comprovata esperienza si alterneranno nei vari ambulatori".

"Inseguiamo il progetto da circa un anno - ha detto il presidente della Bcc di Montepaone, Giovanni Caridi - perché volevamo dare al nostro territorio una risposta concreta alle sue esigenze".