Reflui in torrente,sequestro allevamento

(ANSA) - LATTARICO (COSENZA), 21 FEB - Un allevamento intensivo di suini è stato sequestrato a Lattarico dai Carabinieri Forestale che hanno denunciato i due proprietari e due loro dipendenti per scarico abusivo di reflui industriali e attività di gestione rifiuti non autorizzata.

I militari, a seguito di un controllo dell'attività, insospettiti dalla presenza di una colorazione scura e anomala nella acque del torrente "Quellia", segnalata anche da alcuni cittadini, hanno accertato lo scarico abusivo dell'allevamento realizzato attraverso un by-pass azionato manualmente per permettere ai reflui di canalizzarsi al suolo. In particolare è emerso che le deiezioni dei suini venivano sversate tramite una condotta naturale di 250 metri. Inoltre, nell'area di pertinenza dell'allevamento, i liquami e le deiezioni si sono accumulate fino a formare uno spessore tale da denotare la presenza di un elevato quantitativo di rifiuti sul suolo e la produzione di odori nauseabondi.