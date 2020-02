Parte Treno Verde,fermare Climate Change

(ANSA) - CATANZARO, 17 FEB - É partita oggi dalla Calabria, per concludersi il primo aprile in Liguria la trentaduesima edizione della campagna "Treno Verde". L'iniziativa in 13 tappe promossa da Legambiente e Ferrovie dello Stato, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, è dedicata al "Climate Change" e, da sud a nord, racconterà gli eventi climatici di natura estrema aumentati negli ultimi anni che stanno coinvolgendo anche l'Italia. Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, la campagna punterà l'attenzione sulle pratiche da attuare per tentare di arginare i cambiamenti climatici, con particolare riferimento al ruolo dei giovani. Gli eventi di natura estrema, per intensità e frequenza, rappresentano ormai un'emergenza che provoca effetti sempre più evidenti in tutto il Paese. Si può contribuire a contrastarli, sostiene Legambiente, in primis con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Dopo la tappa di oggi e domani a Lamezia, il Treno Verde risalirà la penisola.