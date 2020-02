Domani insediamento presidente Santelli

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Domani, lunedì 17 febbraio, alle ore 10, presso la Cittadella Regionale di Germaneto si svolgerà la cerimonia di insediamento del Presidente Jole Santelli.

Il Presidente Santelli sarà disponibile per interviste a margine, non essendo prevista una conferenza stampa.

Ieri la Corte d'appello di Catanzaro ha proclamato ufficialmente Santelli presidente della Regione. Santelli, candidata alla presidenza per il centrodestra ed eletta nelle consultazioni regionali del 26 gennaio scorso con oltre il 55% dei voti, ha partecipato ieri alla seduta, che si è conclusa con un applauso dei presenti. Proclamato consigliere anche il candidato presidente del centrosinistra Pippo Callipo, che era assente. Nessuna anticipazione da parte della nuova governatrice sui tempi di varo e sulla composizione della nuova Giunta.