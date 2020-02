Conte, in Piano Sud investimenti

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Nel Piano ci sono investimenti, infrastrutture, nuove opportunità per i giovani, troppo spesso costretti ad abbandonare la loro terra e i loro affetti. È in Calabria che oggi apriamo il cantiere dell'Italia di domani. Con tutte le persone che hanno idee chiare e forti, e amano il proprio paese. Se riparte il Sud riparte l'Italia". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un post su fb.