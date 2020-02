"We will rock you" a Cosenza,travolgente

(ANSA) - COSENZA, 13 FEB - La forza del rock ha contagiato anche il teatro Rendano di Cosenza per "We will rock you", il travolgente musical originale dei Queen e Ben Elton, terzo evento di Fatti di Musica 2020, il Festival del Miglior live d'autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna.

A "We will rock you", prodotto dalla Barley Arts e realizzato con la collaborazione diretta di Roger Taylor e Brian May, le coreografie di Gail Richardson e l'apparato scenografico di Colin Mayes, il Rendano ha riservato una standing ovation, con gli spettatori in piedi a cantare e ballare ed oltre dieci minuti di applausi. "Un successo che si spiega - ha detto Pegna - con la forza travolgente dei grandi successi dei Queen, ma anche per una storia intrisa di suggestioni e ironia, i costumi, le coreografie, l'allestimento scenico e la bravura di cantanti-attori, ballerini e della band che ha eseguito i brani dal vivo in modo magistrale".

Il Rendano si é trasformato così in un tempio del rock, vibrante di musica ed emozioni.