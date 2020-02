Conclusa protesta comitato PrendoCasa,a breve saldo contributi

(ANSA) - COSENZA, 10 FEB - Si è conclusa l'ocupazione per protesta del primo piano di Palazzo dei Bruzi, sede del Comune di Cosenza, da parte di un centinaio di persone appartenenti al comitato cittadino "PrendoCasa". A scatenare la reazione era stato il taglio dei contributi erogati a sostegno dell'emergenza abitativa. L'ente ha assicurato, a breve, il saldo dei contributi arretrati e i manifestanti hanno sciolto il presidio.

"Le famiglie interessate alla problematica, circa 180 - ha spiegato uno dei rappresentanti del Comitato - non ricevono il contributo da ottobre scorso e ad una ventina di loro è già stata recapitata la lettera di sfratto".

I componenti del comitato PrendoCasa avevano manifestato l'intenzione, in assenza di soluzioni, di portare avanti l'occupazione ad oltranza.