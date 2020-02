Sequestrato fucile e munizioni,2 arresti

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 7 FEB - Un fucile calibro 12 e detenuto illegalmente e 464 cartucce di vario calibro sono state sequestrate dai carabinieri della Tenenza di Rosarno che hanno arrestato due persone, padre e figlio, per detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento, anche da guerra.

Le armi sono state trovate dai militari, nel corso di un servizio condotto insieme ai Cacciatori "Calabria" di Vibo Valentia, nel corso di una perquisizione domiciliare in una casa di Serafino Gentile, di 56 anni, di Rosarno, e del figlio Giuseppe (24). Il tutto era custodito in un involucro termo-sigillato con nastro isolante ed occultato sotto un fusto metallico di colore rosso. Il rapido intervento dei carabinieri ha impedito che due donne, parenti degli arrestati, riuscissero a nascondere il fucile e le munizioni. Le donne sono state denunciate in stato di libertà per favoreggiamento personale.