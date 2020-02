Droga in barattolo detersivo, un arresto

(ANSA) - CAPISTRANO (VIBO VALENTIA), 7 FEB - Aveva nascosto della droga in un barattolo di detersivo per la lavatrice.

Daniele Cortese, di 29 anni, con precedenti specifici e in atto avvisato orale, è stato arrestato e posto ai domiciliari, a Capistrano, dagli agenti della Polizia di Stato di Serra San Bruno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

I poliziotti durante una perquisizione nell'abitazione di Cortese, condotta con l'ausilio del cane antidroga Max, hanno trovato, all'interno dell'involucro, circa 30 grammi di marijuana. Altra sostanza stupefacente, contenuta in tre bustine di plastica, è stata trovata in un secondo barattolo. Trovato e sequestrato assieme alla sostanza stupefacente anche un bilancino di precisione utilizzato per pesare e confezionare le singole dosi.