Irreperibile dopo condanna, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 6 FEB - Era irreperibile da quando era stato condannato a due anni e sei mesi di carcere per detenzione di ingenti quantitativi di droga, ma è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. Y.E., di 31 anni, di origine marocchina, era stato condannato in via definitiva, a Milano, dove risiedeva, per la detenzione di due chili di hashish ed il materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Nel 2018 era stato emesso il provvedimento di fermo, ma di lui si erano perse le tracce. I carabinieri della Compagnia di Corigliano l'hanno fermato ad un posto di controllo mentre era a bordo della sua auto e dagli accertamenti effettuati attraverso la Banca dati in uso alle forze di Polizia, è emerso che era ricercato. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.