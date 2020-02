Nella Locride c'è l'Eden degli ippocampi

(ANSA) - MARINA DI GIOIOSA IONICA (REGGIO CALABRIA), 5 FEB - É in Calabria, nello specchio di mare antistante Marina di Gioiosa Ionica, nella Locride, un piccolo Eden per i cavallucci marini (Hippocampus). Qui hanno hanno trovato il loro habitat naturale e da tempo la loro presenza, oltre ad essere un indicatore della salubrità delle acque marine, è diventata una vera e propria attrazione per appassionati e amanti della natura che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con decine di esemplari. Da 15 anni Roberta Eliodoro, archeologa con la passione per la biologia marina e le immersioni, segue la colonia di ippocampi ormai stanziali in questo specchio di mare.

"È un'esperienza straordinaria - dice - poter incontrare i cavallucci marini. E mentre in molte località gli incontri sono episodici, qui sono assolutamente garantiti. La nostra è una nicchia, ma da aprile a novembre contiamo presenze di visitatori anche da Olanda, Belgio, Germania, Grecia, Polonia e Svezia".