Si rompe condotta, strada allagata

(ANSA) - COSENZA, 4 FEB - Un getto d'acqua continuo che ha allagato la sede stradale. E' l'effetto provocato dalla rottura di una condotta idrica comunale avvenuta stamani nella centrale via Cattaneo a Cosenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a garantire la sicurezza nell'area in attesa dell'intervento dei tecnici per la chiusura della condotta e la successiva riparazione.