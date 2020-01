Shoah:cantastorie calabrese Prestia e rabbina Aiello insieme

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - La cantastorie calabrese Francesca Prestia e la rabbina Barbara Aiello, guida della comunità ebraica del sud Italia, insieme per commemorare la shoah. A Roccella Jonica, su iniziativa del Comune del reggino e del circolo di lettura dell'Aras, é stata organizzata una serie di eventi che sono iniziati il 27 gennaio, Giorno della memoria, e si concluderanno il primo febbraio con l'iniziativa storico-musicale "Figli di Aschenaz". Alla manifestazione prenderà parte, oltre a Francesca Prestia e alla rabbina, il "Duo Sepharad", composto dalla violinista Angela Amato e dalla violoncellista Alessandro Parfitt, entrambi componenti della comunità ebraica italiana. Francesca Prestia presterà la sua voce per intonare antichi canti ebraici e le sue ballate che raccontano la presenza degli ebrei in Calabria, mentre Barbara Aiello leggerà storie e preghiere del "popolo perseguitato". La rabbina, inoltre, rievocherà alcune storie vissute nel campo di internamento di Ferramonti di Tarsia, nel cosentino.

