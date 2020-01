Scossa magnitudo 3 nel Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - Non si ferma lo sciame sismico che da qualche settimana sta interessando la zona della Presila Catanzarese. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata dai sensori dell'Ingv alle 8:53 di oggi con epicentro nel territorio del comune di Albi ed ipocentro ad una profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente nella zona e le scuole dei centri presilani a ridosso dell'epicentro, oltre ad Albi, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Sersale, Petronà, Andali, sono state evacuate. Dopo poco più di un'ora c'è stata un'altra scossa di magnitudo 2.1.

Dal primo sisma, pari a 3.8 gradi, verificatosi il 17 gennaio la terra ha continuato a tremare nella zona. Anche ieri è stata registrata una sequenza di tre scosse con una magnitudo tra 2.2 e 2.7. Iniziative con esperti e volontari Prociv sono state adottate dai Comuni per informare i cittadini sui comportamenti da tenere in caso di eventi sismici.