Mercato auto usate, nel 2019 aumenta 3%

(ANSA) - CATANZARO, 29 GEN - Ha archiviato il 2019 con un segno positivo in Calabria il mercato delle auto usate.

L'incremento dei passaggi di proprietà di vetture di seconda mano è stato del +2,9% rispetto all'anno precedente con una crescita più marcata rispetto alla media nazionale a +0,5%. Lo rileva l'Osservatorio del portale AutoScout24 elaborando i dati dell'Automobile Club.

"Il diesel - è detto in una nota - continua a essere in assoluto la scelta preferita, mentre le auto più ecologiche rappresentano un mercato ancora in fase iniziale. Il prezzo medio delle auto offerte sul mercato nella regione è di 10.830 euro, dato inferiore alla media italiana, ma che arriva a 15.420 per auto elettriche e a 18.650 per le ibride. L'età media delle auto in vendita è di 9,6 anni e tra i modelli più richiesti troviamo la Fiat Panda, la Toyota Yaris (Ibride) e Renault Twizy (elettriche). In testa alle province c'è Cosenza con 35.279 passaggi, seguita da Reggio (25.501), Catanzaro (17.708), Crotone (8.238) e Vibo (7.349)".