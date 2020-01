Ubriaco provocò incidente mortale, preso

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 GEN - E' stato arrestato per omicidio stradale il conducente di una vettura che il 19 gennaio scorso, a Melicucco, si è scontrata frontalmente con una Lancia Y condotta da Chiara Fava, di 27 anni, che è deceduta per le ferite riportate. L'uomo, G.I., di 42 anni, di nazionalità romena, è rimasto gravemente ferito nello scontro. Feriti anche gli altri due occupanti della vettura condotta da lui. Dopo l'incidente sono intervenuti sul posto gli agenti del Distaccamento della Polizia stradale di Siderno. Dalla ricostruzione fatta è emerso che la vettura Mitsubishi Pajero condotta da G.I., a causa dell'alta velocità, invadeva la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Lancia Y. Dagli accertamenti etilometrici fatti sugli occupanti del Pajero è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 3 gr/l, mentre gli altri due trasportati di 2gr/l. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza e adesso il Gip del tribunale di Palmi ha convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere.