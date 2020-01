Regionali:Salvini,avviso sfratto governo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i Decreti Sicurezza... #domenicavotoLega". E' uno dei messaggi che il leader della Lega, Matteo Salvini, sta pubblicando su Twitter nel giorno del silenzio elettorale. "Prima li mandiamo a casa domenica - scrive Salvini in un altro tweet - e poi andiamo a dare l'avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette".

Immediato l'intervento di Michele Anzaldi (Iv): "Gravissima violazione silenzio elettorale da parte di Salvini: in queste ore tweet e post a ripetizione di propaganda su voto Emilia Romagna e Calabria. Ex ministro dell'Interno che non rispetta leggi è doppiamente grave. Ennesimo tentativo di falsare competizione, dopo abusi Rai", scrive su twitter.