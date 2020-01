Sequestrati 200 kg di novellame di sarda

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 24 GEN - Circa duecento chili di novellame di sarda sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Corigliano in due distinte attività svolte nella zona dello Jonio cosentino.

Durante un controllo sulla statale 106, i militari, assieme ad una pattuglia della Guardia di finanza, hanno intercettato un furgone con a bordo una partita di circa 150 chili di "bianchetto", trasportata illegalmente. Il carico era pronto ad essere immesso in commercio e, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Il prodotto ittico è stato sequestrato e successivamente distrutto a seguito degli esami svolti dai veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Altri 50 chili di "bianchetto", contenuti in cassette di polistirolo e pronti per essere immessi in commercio, sono stati trovati da personale della Guardia costiera, impegnato in servizio di controllo, sulla spiaggia di Cariati.