Incendio in abitazione, morta anziana

(ANSA) - SAN GIORGIO MORGETO (REGGIO CALABRIA), 24 GEN - Un'anziana è morta la notte scorsa nell'incendio della propria abitazione a San Giorgio Morgeto. Le fiamme sono divampate in una casa fuori dal paese, in una zona caratterizzata da strade strette che hanno reso difficoltoso l'arrivo dei vigili del fuoco di Polistena. Il loro intervento, durato tre ore ha comunque scongiurato il propagarsi delle fiamme ad altre abitazioni ma niente hanno potuto fare per l'anziana che era già morta. Il suo cadavere, semi carbonizzato, è stato recuperato una volta spento il rogo. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe cercato di uscire dall'appartamento in fiamme senza però riuscirci, forse a causa del fumo.