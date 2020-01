Regionali:Antimafia 23 su impresentabili

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Giovedì prossimo 23 gennaio alle ore 12 in Commissione parlamentare antimafia il presidente Nicola Morra farà una serie di comunicazioni in merito alle verifiche compiute dalla Commissione in materia di formazione delle liste elettorali nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, dove si voterà domenica prossima.