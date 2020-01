A Sanremo festival Musica contro mafie

(ANSA) - CATANZARO, 20 GEN - Finirà il suo percorso a Sanremo, in occasione della 70ma edizione Festival della Canzone Italiana, la 10ma edizione del Premio Musica contro le mafie.

Dopo le varie tappe di selezione degli artisti concorrenti, e dopo le esibizioni live dei finalisti al Teatro Morelli di Cosenza nel mese di dicembre all'interno della manifestazione 5 Giorni di Musica contro le mafie, anche questa edizione si concluderà con la Premiazione Finale presso "Casa Sanremo".

"Casa Sanremo - è scritto in una nota - è un consolidato partner di 'Musica contro le mafie' che il 4 febbraio sarà protagonista al Palafiori della città ligure nella sala 'Ivan Graziani Theatre' con la cerimonia di premiazione, in presenza del presidente Gennaro de Rosa, il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo ed altri ospiti e partner del Premio. Alle 19, nella sala lounge 'Mango' si darà spazio alla musica dal vivo degli artisti premiati tra gli oltre cinquecento partecipanti".