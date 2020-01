Di Maio, saremo in Consiglio Calabria

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 18 GEN - "Il messaggio che lanciamo ai calabresi è che noi ci fidiamo di voi e di quello che sceglierete. Noi ci siamo con il nostro candidato presidente e per la prima volta insieme ad una lista civica". Lo ha detto il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio nel corso di un'iniziativa elettorale a Lamezia Terme con il candidato governatore del movimento Francesco Aiello.

"Sarà importantissimo - ha aggiunto - vedere il consenso della Calabria e, comunque andrà, per la prima volta nella storia italiana saremo nel Consiglio regionale della Calabria, l'unica Regione in cui non ci siamo".

"Un grande abbraccio all'Arma dei carabinieri, a tutti gli inquirenti e al dott. Gratteri - ha detto poi Di Maio - per gli arresti delle ultime settimane che ci permettono di ricordare che lo Stato può sconfiggere la mafia e la 'ndrangheta, ma dobbiamo sostenere le forze dell'ordine e liberarci della politica corrotta". A dirlo a Lamezia Terme il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.