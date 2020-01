Salvini a Rende,striscioni contestazione

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 10 GEN - Striscioni di contestazione Matteo Salvini sono stati esposti su un palazzo di Rende e nelle vicinanze del luogo dove il leader della Lega parteciperà tra poco ad un incontro con gli agricoltori promosso da Coldiretti in vista delle elezioni regionali in programma il 26 gennaio.

Sullo striscione appeso al palazzo, sono riportate le date di precedenti visite in Calabria di Salvini accompagnate dalle frasi "t'amu stutatu (spento, ndr)", "ti si ammucciatu (nascosto, ndr)" e "Rende non t'amu". Nelle vicinanze del luogo dell'incontro un gruppo di ragazzi del movimento "Stutamuli tutti" hanno esposto lo striscione con la scritta "Dai Salvini non nasce niente, dal letame nascono i fiori". La situazione è comunque tranquilla e non sono segnalati problemi di ordine pubblico.