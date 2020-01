Zingaretti, con Callipo legalità

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Oggi sarò in Calabria per essere vicino a una grande comunità che sta combattendo per la libertà della Calabria con una bellissima rivoluzione civile che Pippo Callipo sta portando avanti con una immensa generosità". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa della Regione Lazio a Roma. "È un bellissimo segnale quello che viene dalla Calabria - ha aggiunto - di unità del centrosinistra e della disponibilità di tante risorse della società civile a combattere questa battaglia per la legalità, il lavoro e il riscatto di quella terra meravigliosa e Pippo Callipo è l'uomo che può liberare quella terra e penso che ciò meriti attenzione, vicinanza e sostegno di tutto il Paese".