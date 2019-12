Sequestro laboratorio artigianale botti

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 31 DIC - Un laboratorio abusivo per la fabbricazione di botti è stato scoperto a Sorianello dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà due persone C.A. di 45 anni, per produzione e detenzione abusiva di materiale esplodente e N.L., di 33, acquirente dei prodotti illegali. I militari impegnati sul fronte della prevenzione della vendita di artifizi pirotecnici di genere vietato, hanno verificato il contenuto di una busta ceduta dal 45enne all'altro. All'interno della busta è stato trovato diverso materiale esplosivo di produzione artigianale. E' seguita una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio utilizzato per la produzione di artifizi pirotecnici con materiale necessario per il confezionamento, polveri piriche, micce e un centinaio di petardi pronti per la vendita per un peso complessivo lordo di circa 10 chili. Tutto il materiale è stato sequestrato.