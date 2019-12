Lite tra parenti,2 divieti avvicinamento

(ANSA) - CATANZARO, 30 DIC - Sono accusati di avere colpito con un palo ed un martello tre loro parenti nel corso di una lite per problemi di vicinato avvenuta la vigilia di Natale a Catanzaro. A due persone, una di 70 e l'altra di 47 anni, la polizia di Stato del capoluogo ha notificato un divieto di avvicinamento alle parti offese.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti i due, oltre a minacciare e molestare i parenti, avrebbero colpito un loro parente di 83 anni provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e per le quali si rendeva necessario un intervento chirurgico. Ad un'altra delle vittime, una donna di 76 anni, i colpi inferti avrebbero provocato un trauma cranico mentre ad un nipote dell'anziana, di 34, anni lesioni guaribili in 10 giorni.

I dissidi tra i due nuclei familiari andavano avanti da anni e, nel tempo, avevano portato a denunce reciproche.