La leggenda del Catanzaro,libro Dragone

(ANSA) - CATANZARO, 18 DIC - Settanta quadri d'autore per raccontare una grande storia sportiva, quella del Catanzaro calcio, prima squadra calabrese ad avere raggiunto il traguardo della serie A, campionato in cui militò per anni prima di un irreversibile declino. Coglie ancora una volta nel segno il nuovo libro di Sergio Dragone, giornalista catanzarese di razza e di penna buona, "La leggenda del Catanzaro", pubblicato dalla "Media Books" di Santo Strati, che descrive con grande efficacia l'epopea di una squadra di calcio rimasta, appunto, "nella leggenda".

Il libro é stato presentato nel corso di un'iniziativa cui hanno partecipato, insieme a Dragone e Strati, l'attuale presidente dell'Us Catanzaro, Floriano Noto; il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, Giuseppe Soluri; l'attore Enzo Colacino e una delle "colonne" di quella squadra davvero leggendaria, Giuseppe "Tato" Sabadini. Nel volume vengono anche raccontate 17 partite storiche "nelle quali - ha detto Dragone - c'é tutto il succo della vita".