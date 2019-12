Si ribalta trattore, muore un 24enne

(ANSA) - SAN PIETRO MAIDA (CATANZARO), 17 DIC - Un ventiquattrenne, T.D., è morto sul colpo a causa del ribaltamento del mezzo agricolo che stava guidando. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto stamane sulla strada provinciale 113 nel territorio del comune di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno constatato il decesso del giovane, e i carabinieri. L'arteria stradale è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Inviata, dalla centrale Vvf di Catanzaro, anche un'autogru per il prosieguo dell'intervento e la rimozione del mezzo agricolo.