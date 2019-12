Migrante ferito da fucilata, non è grave

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 16 DIC - Un 29enne cittadino del Mali si è presentato stamani al pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro con una ferita alla schiena provocata da un colpo di fucile caricato a pallini sparatagli poco prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che, sotto la direzione della Procura di Palmi, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del fatto e giungere all'identificazione del responsabile.

L'uomo si trova ricoverato nell'ospedale di Gioia Tauro per gli esami medici del caso. Non è in gravi condizioni.

Intanto, al fine di supportare le indagini, l'Arma dei carabinieri ha avviato servizi sul territorio in tutta la Piana di Gioia Tauro, impiegando tutte le Stazioni e i Reparti radiomobili di pronto intervento.