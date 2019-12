Fucile a pompa clandestino trovato da Cc

(ANSA) - CARDETO (REGGIO CALABRIA), 10 DIC - Un fucile a pompa clandestino è stato trovato dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria impegnati in un servizio perlustrativo, in un campo di ginestre selvatiche tra i territori dei comuni di Cardeto e Reggio.

L'arma, in perfetto stato di efficienza e con dieci cartucce di vario calibro, è stata sequestrata dai militari della locale stazione coadiuvati dal gruppo eliportato Cacciatori e inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Messina per essere sottoposta a prove balistiche mirate a determinare se sia stata utilizzata per recenti fatti di sangue o danneggiamenti.

Il servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato le vie cittadine e le aree rurali delle contrade, è stato predisposto allo scopo di intensificare la sicurezza nel periodo prefestivo.