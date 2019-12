Pienone a Catanzaro per eventi natalizi

(ANSA) - CATANZARO, 9 DIC - Pienone nel fine settimana della Festa dell'Immacolata a Catanzaro per le manifestazioni "Sarà tre volte Natale" promosse dal Comune.

In migliaia provenienti da tutta la città ma anche dalla regione hanno preso d'assalto il centro per partecipare agli eventi organizzati su corso Mazzini: grande interesse per l'animazione itinerante, il Presepe di sabbia, il Trenino di Natale, la slitta di Babbo Natale, le gallerie del San Giovanni.

"Sarà tre volte Natale - ha affermato il sindaco Sergio Abramo - ha bissato, anche nel fine settimana dell'Immacolata, il successo ottenuto nel week end del primo giorno, data d'inizio della kermesse comunale".

Il sindaco e i delegati di giunta hanno evidenziato anche "la grande partecipazione, a Lido, alle manifestazioni organizzate nell'ambito di 'Marinatale', la classica rassegna del quartiere marinaro del capoluogo. Catanzaro - hanno concluso - ha avuto due cuori pulsanti che hanno fatto vivere a tutti, grandi e piccini, la magia del Natale".