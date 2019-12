In casa merce rubata, due denunce

(ANSA) - CATANZARO, 9 DIC - Merce rubata per circa 20 mila euro è stata trovata e sequestrata dai carabinieri che hanno denunciato, in stato di libertà, per ricettazione due persone di 55 e 21 anni, residenti nel catanzarese.

I militari, nel corso di una perquisizione, hanno trovato in un deposito 21 trapani, 19 decespugliatori, 14 motoseghe, 10 smerigliatrici, 5 martelli demolitori, 5 set di chiavi esagonali, 4 saldatrici, 2 compressori, 2 grattugie industriali, 2 pistole avvitatrici, un montacarichi, un avviatore, una troncatrice circolare, una idro pulitrice, un motore a pompa, una filettatrice elettrica, una levigatrice e vari altri strumenti da lavoro. Nella circostanza è stato trovato anche un martello pneumatico risultato oggetto di un furto in abitazione.

Le persone denunciate non sono state in grado di fornire indicazioni sulla provenienza del materiale di cui erano in possesso. In corso accertamenti mirati a delineare la rete di ricettatori e a rintracciare i legittimi proprietari degli oggetti sequestrati.