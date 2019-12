Da Regione mezzo ricerca sotto macerie

(ANSA) - CATANZARO, 9 DIC - E' un mezzo specializzato e dotato di particolare strumentazione - in sigla Usar (Urban Search ad Rescue) - utilizzato nelle operazioni di ricerca di persone sepolte sotto le macerie in caso di crolli di edifici e calamità. L'autocarro è stato consegnato ufficialmente dal presidente della Regione Mario Oliverio in comodato d'uso gratuito al direttore regionale dei Vigili del fuoco, Oliviero Dodaro. La cerimonia di consegna si è svolta a Catanzaro nella sede della Protezione civile regionale. "Si tratta di un mezzo - ha detto il presidente Oliverio - dotato di una strumentazione sofisticata e il suo utilizzo ha una grande valenza per la ricerca delle persone coinvolte in crolli di stabili causate da eventi sismici. Lo mettiamo a disposizione dei vigili del fuoco con i quali, in questi anni, abbiamo costruito una sinergia importante". Per il direttore Dodaro il mezzo "è un valore aggiunto importante che va ad affiancare il sistema di intervento e soccorso".