Cotticelli visita ospedale Polistena

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 6 DIC - Il commissario alla sanità Saverio Cotticelli ha visitato l'ospedale spoke di Polistena, esaminando reparto per reparto le problematiche attraverso l'ascolto degli operatori sanitari. Ad accompagnarlo una delegazione di esponenti politici e istituzionali guidata dal sindaco Michele Tripodi, il quale dopo il Consiglio comunale aperto sulla sanità, ha più volte sollecitato Cotticelli a recarsi a prendere visione dei problemi del presidio. Insieme a Cotticelli era presente il nuovo direttore sanitario dell'Asp Antonio Bray. Entrambi, è scritto in una nota, "sono stati investiti delle necessità impellenti dell'ospedale a partire dall'assunzione di personale. Cotticelli si è impegnato entro martedì a predisporre un nuovo decreto, definito suppletivo, per porre rimedio ai vuoti di personali evidenziati attraverso l'aggiornamento del Piano di Fabbisogno e con l'adozione di misure tampone tese a reperire medici a contratto nell'imminenza e prima delle assunzioni a tempo indeterminato".

Secondo Cotticelli, è scritto nella nota, "l'ospedale di Polistena va potenziato e messo nelle condizioni di funzionare attraverso la collaborazione di tutti ed il concorso di più soggetti, a partire dai comportamenti dei medici e dal rispetto della legalità". Antonio Bray ha osservato che "una struttura come quella di Polistena potrebbe essere ampliata anche strutturalmente. Riconoscendo l'enorme valenza dell'elisuperficie h24 realizzata dal Comune - prosegue la nota - ha aggiunto che l'ospedale offre già servizi superiori ad un presidio spoke e DEA di primo livello. Bray ha continuato garantendo che oltre alla nuova TAC in corso di montaggio, nei primi mesi dell'anno sarà installata la Risonanza Magnetica. "Ringraziamo e prendiamo atto degli impegni assunti per il reperimento del personale - è stato il commento di Tripodi - fra cui l'assunzione dei 15 Oss rimasti in attesa. Saremo vigili affinché quanto annunciato oggi venga mantenuto nei prossimi giorni".