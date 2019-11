Incendio appartamento, evacuato palazzo

(ANSA) - CATANZARO, 30 NOV - Un edificio è stato evacuato oggi dopo che un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento disabitato situato al quarto piano. E' successo a Catanzaro, in viale Isonzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale con autobotte e autoscala.

L'appartamento interessato, utilizzato come deposito di materiale vetusto, mobilia in disuso e materiale vario è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Coinvolta dalle fiamme anche la tromba del vano ascensore utilizzato per discarica rifiuti.