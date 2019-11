Scontro tra auto, morti marito e moglie

(ANSA) - MELITO PORTO SALVO (REGGIO CALABRIA), 29 NOV - Due persone, marito e moglie, sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamani sulla strada statale 106 all'altezza del Melito Porto Salvo, nel reggino.

L'incidente ha visto coinvolte tre autovetture. La coppia di coniugi, anziani, a bordo di una Peugeot si è scontrata, per cause in corso di accertamento con altre due auto. L'uomo che era alla guida, di 80 anni, è deceduto quasi subito, dopo essere stato per lungo tempo sottoposto a rianimazione sul posto dai sanitari del 118. La donna, invece, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Melito Porto Salvo, che hanno dovuto lavorare per lungo per estrarre i coniugi incastrati tra le lamiere. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono state giudicate gravi. La statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incidente.