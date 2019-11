Brachetti al Politeama, show da favola

(ANSA) - CATANZARO, 28 NOV - Le incredibili capacità trasformistiche, la versatilità, la simpatia, la capacità di coniugare la tecnologia e le doti artistiche ed una serie di costumi che rende il tutto ancora più fantasmagorico e magico.

Ha stupito ancora una volta Arturo Brachetti, che ha portato sul palcoscenico del teatro "Mario Foglietti-Politeama" di Catanzaro il suo show da favola "Solo, the Legend of quick-change". Titolo la cui traduzione in italiano é "La leggenda del cambio rapido".

Ma quella della rapidità con cui Brachetti cambia i suoi bellissimi costumi di scena, con una tecnica che resta assolutamente misteriosa, é tutt'altro che una leggenda. É piuttosto una realtà concreta che dimostra il livello raggiunto dall'artista torinese, che con questo spettacolo fa ancora una volta centro e lascia il segno, confermando i successi già raccolti in passato con "L'uomo dai mille volti" e "Ciak!", visti da milioni di spettatori in tutto il mondo. Brachetti si conferma così artista originale, unico nel suo genere.