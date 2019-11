Principio d'incendio su traghetto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 NOV - Un principio d'incendio ha interessato un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era a circa un miglio dalla costa calabrese, davanti al litorale del quartiere Catona di Reggio Calabria.

Nessun pericolo, è stato riferito, è stato corso dalle persone a bordo. L'emergenza, coordinata dall'autorità marittima dello Stretto di Messina, ha fatto scattare subito i soccorsi. Sono intervenuti due motovedette della Guardia costiera, un rimorchiatore Megrez, e unità dei Vigili del fuoco. Ventidue i passeggeri recuperati e fatti sbarcare al porto di Reggio Calabria. Il rimorchiatore Megrez ha quindi trainato la nave, la "Villa San Giovanni" nave passenger/Ro-Ro cargo Ship di proprietà della Caronte & Tourist Spa, fino al porto di Reggio Calabria, dove sono in corso le verifiche tecniche per stabilire le cause del principio d'incendio. Secondo le prime informazioni, per la Capitaneria il principio d'incendio sarebbe stato causato da avaria tecnica.