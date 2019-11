Curcio,Giro vetrina eccezionale per Sila

(ANSA) - CAMIGLIATELLO SILANO (COSENZA), 27 NOV - A Camigliatello Silano, che ospiterà la tappa del Giro d'Italia 2020 "Mileto - Camigliatello Silano" si è svolta una riunione con Giusy Virelli di Rcs, il regista Rai Stefano Brunozzi e lo staff tecnico, che hanno incontrato il comitato di accoglienza composto dal presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, dal sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco, dirigenti comunali ed associazioni. L'incontro è servito per individuare le aeree che ospiteranno la carovana. Gli organizzatori hanno individuato tre macro aree, quella dell'arrivo, in via Paolo Borsellino, quella che sarà il quartier generale della stampa, con oltre 200 giornalisti, e lo spazio in cui verrà allestito l'Open Village per tifosi e curiosi. Curcio ha definito il Giro una occasione importante, all'interno del quale il Parco non può che esser presente. "Il mio auspicio - ha detto - è che nell'ambito di una vetrina così rilevante l'Altopiano Silano ed il Parco possano avere il risalto che meritano".