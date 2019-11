Sequestrate costruzioni abusive, denunce

(ANSA) - TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 25 NOV - I carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno denunciato 12 persone e sequestrato diverse costruzioni abusive. L'operazione si è svolta nei comuni di Varapodio, Terranova, Molochio, Polistena e San Giorgio Morgeto, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali competenti, con lo scopo di impedire la costruzione di strutture già iniziate senza le autorizzazioni e verificare il rispetto della normativa per quelle già realizzate.

Tra gli illeciti più rilevanti, a San Giorgio Morgeto, un 40enne ha iniziato la costruzione di una abitazione a più piani in totale autonomia, nei pressi di una strada secondaria di passaggio comune, senza richiedere alcun permesso. Sempre a San Giorgio Morgeto i carabinieri hanno individuato un edificio a tre piani, abitato e affittato, che però era stato realizzato nel tempo senza permessi. A Terranova Sappo Minulio, i carabinieri di Molochio hanno individuato due capannoni industriali.