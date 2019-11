Per Cc Reggio C. 142 casi violenza donne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 NOV - Nel 2019 i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno affrontato 142 casi di violenza sulle donne. Il dato è stato fornito in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". L'area a maggiore incidenza è stata quella del capoluogo con 41 casi. Emblematico, l'ultimo intervento compiuto solo 4 giorni fa: i carabinieri della Compagnia di Reggio hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne di Cataforio, il quale, nonostante la presenza dei militari, continuava a picchiare la moglie. Con l'introduzione del "Codice Rosso" e le linee guida redatte della Procura, è stato pianificato un protocollo affidato ad una rete di militari selezionati per la quale sono state privilegiate militari di sesso femminile, che ha sviluppato alcuni formulari per la tempestività del primo intervento. Inoltre, con Soroptimist Italia, è stata istituita "Una stanza tutta per sé", nel Comando gruppo di Locri, per incentivare le fasce deboli a denunciare.