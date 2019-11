Mobilità smart, a Torino Spazio IrenGo

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Iren e Aci insieme per la mobilità elettrica. È l'obiettivo della collaborazione che vede oggi l'inaugurazione, nella sede Aci di piazzale Gabriele da Gorizia, dello Spazio IrenGo, primo showroom dedicato alla mobilità smart. Non solo auto elettriche ma anche bici e monopattini. "Si sta facendo un pezzo di storia della mobilità - dice l'assessora comunale Maria Lapietra - E' un piccolo miracolo il fatto che, all'Aci, mi avete fatto salire su un monopattino".

L'accordo prevede anche l'installazione di stazioni di ricarica IrenGo nei parcheggi Aci, gratuite per i soci.

"Comincia un percorso - dice il presidente di Aci, Piergiorgio Re -, ragioniamo in modo serio e concreto per creare qualcosa nel mondo dell'elettrico, anche per quanto riguarda i nuovi mezzi di mobilità alternativa a cui siamo favorevoli e che vanno regolamentati". Per Renato Boero, presidente Gruppo Iren, "l'urgenza dei problemi ambientali comporta un cambio di passo e oggi ne stiamo facendo uno concreto verso la mobilità sostenibile".