Dipendenti coop a rischio, su tetto

(ANSA) - COSENZA, 25 NOV - Continua la protesta dei dipendenti della Cooperativa Seatt che stanno manifestando a Cosenza contro l'imminente licenziamento dei 54 lavoratori. I dipendenti si occupano principalmente della gestione degli sportelli dei ticket e della refertazione analisi, del Cup dell'ospedale Annunziata e del call center per le prenotazioni, del Numero verde, del Servizio disdette, del Back office e Drop-out. Una decina di dipendenti aderenti all'Usb è salita sul tetto del Cup dell'Ospedale. I lavoratori sono scesi solo nel pomeriggio. Per domani mattina è previsto un sit-in nella cittadella regionale di Catanzaro. "La protesta continuerà ad oltranza - affermano i lavoratori - finché non ci si sederà intorno a un tavolo con tutte le parti coinvolte: la dirigente Panizzoli, il commissario Cotticelli, la cooperativa Seatt e il prefetto Galeone. Per noi l'unica soluzione possibile è l'internalizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici contro il sistema degli appalti a ditte esternalizzate".