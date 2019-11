Circense con lanciarazzi, arrestato

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 25 NOV - Un artista di un circo che si trova attualmente a Gioia Tauro è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia per porto illegale di un'arma lanciarazzi e maltrattamenti in famiglia. L'arresto di M.A., di 54 anni, originario di Messina, è scaturito dalla denuncia presentata ai militari della Stazione di Gioia Tauro dalla convivente la quale, dopo l'ennesimo episodio di violenza, preceduto da un'escalation di molestie e maltrattamenti, ha deciso di rivolgersi all'Arma per trovare aiuto. I carabinieri hanno attivato le procedure previste dal "Codice Rosso" ed hanno perquisito alcune roulotte nelle adiacenze del circo, trovando nella disponibilità dell'uomo una pistola lanciarazzi tenuta illegalmente. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi, ricettazione, detenzione illegale di armi comuni da sparo e detenzione di arma clandestina. Il gip ha poi disposto i domiciliari vietandogli ogni comunicazione con la ex convivente.