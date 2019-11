Su muri Crotone disegni di un misterioso artista, si firma Frog

(ANSA) - CROTONE, 23 NOV - Si firma Frog e nessuno sa chi sia. Sono invece diventati subito oggetto di ammirazione i disegni che questo misterioso artista ha incollato sui muri di Crotone facendoli letteralmente apparire uno di seguito all'altro in varie zone del centro.

Sei finora i disegni che, dal 9 novembre, il misterioso artista ha incollato sui muri sporchi della città. Si tratta, infatti di Poster Art, ovvero disegni realizzati su carta e poi appiccicati sui muri. Il primo disegno apparso era una 'bambina con il libro' che si può ancora ammirare in via Raimondi (nei pressi del Duomo). Il giorno dopo è apparso in piazza Lea Garofalo il disegno di una Venere (probabilmente ispirata dal dipinto del Botticelli), incollato al muro del castello che si trova poco dietro a chiosco di un bar. Nelle settimane successive Frog ha fatto apparire altre tre opere tra cui un Cristo con Madonna sotto i portici di piazza Pitagora e infine un Charlie Chaplin apparso sul muro del municipio nella centralissima piazza della Resistenza. (ANSA).