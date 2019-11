Prociv, allerta rossa in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 23 NOV - La Protezione civile regionale della Calabria ha emesso un avviso di criticità con livello di allerta rossa in vigore dalla prossima mezzanotte alle 24 di domani, domenica 24 novembre. L'avviso riguarda tutto il territorio regionale e prevede criticità meteo marino-costiera con piogge diffuse, temporali sparsi, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.

Ancora, sono previste, criticità idrogeologiche e/o idrauliche.

A Catanzaro il Comune ha attivato il Centro operativo comunale disponendo la chiusura per la giornata di domani di tutti gli impianti sportivi cittadini. Il Comune di Vibo ha attivato un'unità di crisi per monitorare la situazione mentre il settore Protezione civile del Comune di Cosenza ha diffuso un avviso alla cittadinanza invitando ad adottare una serie di raccomandazioni per adottare misure come evitare ponti o sottopassi, e non sostare su argini di fiumi e torrenti, uscire di casa solo per cause di effettiva necessità.